Gespecialiseerde bemiddelaar Horecapartners zoekt mee naar nieuwe uitbater Elzenhof: “Hoop op relatief snelle oplossing” Kristof De Cnodder

21 februari 2020

12u09 0 Lier Curator Fabi Lambrechts is samen met de gespecialiseerde firma Horecapartners al volop op zoek naar een overnemer voor taverne Elzenhof. De bekende zaak op de Lierse Grote Markt legde begin deze week de boeken neer. De curator wil met een eventuele overnemer graag tot een goede oplossing komen voor de mensen die tijdens de komende maanden een feest hadden gepland in het Elzenhof.

Over de exacte redenen waarom BVBA NIBA - het vennootschap achter het Elzenhof en taartenbakkerij Peggy’s Bakery - de boeken neerlegt, wenst curator Lambrechts niet te communiceren. Wel geeft de advocate uit Berlaar mee dat de zoektocht naar een overnemer voor het Elzenhof al is opgestart. “Bemiddelaar Horecapartners werd ingeschakeld bij die zoektocht”, vertelt de curator. “Horecapartners heeft een groot netwerk in de sector, dus ik ben hoopvol dat er op relatief korte termijn iets uit de bus kan komen.”

Eerder deze week schreven wij dat verschillende mensen een feest hadden geboekt in het Elzenhof en daar een voorschot van enkele honderden euro’s voor hadden betaald. “Ik kan natuurlijk niets beloven, maar ik zal er bij een eventuele overnemer wel op aandringen om de bestaande reservaties mee over te nemen”, gaat curator Lambrechts verder. “Wat de voorschotten betreft, zal ik proberen te ijveren voor een soort van compromis. Nogmaals: er zijn op dat vlak geen garanties, maar ik ga mijn best doen.”

Tot slot nog dit: door het faillissement van het Elzenhof verloren twee vaste personeelsleden hun job. Eén daarvan vond intussen elders alweer nieuw werk.