Gemeenteraadslid krijgt na vier jaar nog aanmaning om GAS-boetes te betalen: “Maar politierechter had sancties al vernietigd” Kristof De Cnodder

11 juni 2020

Liers gemeenteraadslid Bart Verhoeven kreeg enkele dagen geleden een aanmaning in de bus om twee in Lier uitgeschreven GAS-boetes uit 2016 te betalen. "Vreemd", zegt de lokale fractieleider van Vlaams Belang. "In 2017 vernietigde de politierechtbank immers de boete." Naar aanleiding van zijn eigen ervaring vraagt Verhoeven een grondige evaluatie van het GAS-opvolgsysteem.

In 2016 kreeg Verhoeven twee GAS-boetes voor flyeracties die hij op poten had gezet. De Vlaams-Belanger vocht dat echter aan en kreeg in maart 2017 gelijk van de politierechter. Dik drie jaar na die uitspraak werd Verhoeven toch nog aangemaand om de boetes te betalen.

“Deze onterechte aanmaning legt twee pijnpunten bloot”, aldus Verhoeven. Vooreerst is er een gebrek aan opvolging van de niet betaalde boetes. Hoe kan het anders dat er pas vier jaar na het uitschrijven van een boete een aanmaning komt? Ten tweede schort er iets aan het gebruikte informaticasysteem, want vernietigde GAS-boetes blijven er in staan als onbetaald.”

Nieuwe software

Verhoeven grijpt de situatie aan om een grondige evaluatie van het opvolgsysteem aan te vragen. Tijdens de eerstkomende gemeenteraadszitting zal hij hieromtrent een punt laten toevoegen aan de dagorde. In het stadhuis valt te horen dat de overschakeling naar nieuwe boekhoudsoftware aan de basis ligt van de fout.