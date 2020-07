Gemeenten en stad Lier vormen samen ‘COVID-19-team Eerstelijnszone Pallieterland’: “Om veel korter op de bal te kunnen spelen” Antoon Verbeeck

27 juli 2020

09u22 0 Lier De gemeenten Berlaar, Duffel, Nijlen en Ranst en de stad Lier zetelen voortaan samen in het regionaal COVID-19-team Eerstelijnszone Pallieterland. Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben steden en gemeenten een draaiboek ontvangen om een heropflakkering van het virus in te dijken. Eén van de initiatieven is de installatie van een regionaal COVID-19 team.

“Op zaterdag 25 juli kwam het COVID-19-team van Eerstelijnszone Pallieterland dan ook een eerste keer samen om de actuele situatie in de regio te bespreken. De burgemeesters bespraken samen met de artsen de situatie in onze regio. Op deze vergadering werd onder andere beslist dat vanaf heden de burgemeesters rechtstreeks op de hoogte zullen gebracht worden van de testresultaten om zo de situatie in hun stad of gemeente in kaart te kunnen brengen. Zo zal er veel korter op de bal kunnen gespeeld worden en sneller lokale maatregelen genomen worden. De lokale besturen zullen ook 7 dagen op 7 beroep kunnen doen op medische expertise”, deelt Duffels burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, vraagt het lokaal bestuur nogmaals om de regels goed na te leven. “We zetten ook in op een strikte handhaving van de nationale en lokale maatregelen”, klinkt het nog.