Geld gestolen bij inbraak Tim Van Der Zeypen

17 augustus 2020

18u00 0 Lier Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning langs de Misstraat.

De daders drongen het pand binnen en doorzochten de woning. De bewoners verwittigden nadat ze de inbraak hadden opgemerkt, de politie van Lier. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en sporenonderzoek. Voorlopig ontbreekt nog elk spoor van de daders. Er zou een geldsom zijn buit gemaakt. Zo’n drie kilometer verder, in de Spreet, werd er dan weer in diezelfde nacht nog een inbraakpoging vastgesteld. De politie is een onderzoek opgestart. Verder onderzoek moet uitmaken of de feiten kunnen worden gelinkt aan elkaar.