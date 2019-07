Geen treinverkeer tussen Lier en Herentals na aanrijding met trein TVDZM

19 juli 2019

14u25 8

In Lier is vanmiddag omstreeks 13.40 uur een persoon aangereden aan de spooroverweg ter hoogte van Nazareth. Volgens de eerste vaststelling gaat het om een wanhoopsdaad. Het treinverkeer wordt momenteel stilgelegd.

“Er is geen treinverkeer meer tussen Lier en Herentals en er rijden ook geen treinen tussen Lier een Heist-op-den-Berg”, meldt Charlotte Verbeke van Infrabel. Door de aanrijding is ook de overweg ter hoogte van de Lispersteenweg gesloten. De politie van Lier vraagt autobestuurders om een andere route te nemen. De pendelaars op de trein zullen worden geëvacueerd. De NMBS zet ook vervangbussen in.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.