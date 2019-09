Geef je visie op toekomst stad tijdens ‘Koppen bij elkaar’ Kristof De Cnodder

04 september 2019

Onder de noemer ‘Koppen bij elkaar’ organiseert de stad Lier op maandag 9 en dinsdag 10 september twee inspraakmomenten voor haar burgers. De centrale vragen zijn: ‘In welke stad wil je graag leven in 2030? En wat is daarvoor nodig?’.

De Lierenaars zullen onder andere de kans krijgen om mee te denken over thema’s als mobiliteit, duurzaamheid en stadsontwikkeling. De ideeën die naar boven komen kunnen door het stadsbestuur worden gebruikt bij de opmaak van de meerjarenplanning. In aanloop naar de toekomstavonden trokken enkele stadsmedewerkers al de straat op om ‘flitsgesprekken’ te voeren met inwoners. Daarbij lag de focus op mensen uit minder bereikbare groepen.

Wie zijn stem wil laten horen is op maandag en dinsdag vanaf 18.30 uur welkom in cultureel centrum De Mol. Meer info via www.lier.be/Homepage/koppen_bij_elkaar