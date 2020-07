Galerijhouder opent pop-up in Timmermans-Opsomerhuis en droomt tegelijk van meer: “Graag permanent museum voor moderne kunst” Kristof De Cnodder

08 juli 2020

18u37 1 Lier Nu zaterdag gaat in het voormalige Timmermans-Opsomerhuis aan de Lierse Netelaan de expo Anastasia open. Initiatiefnemer is Peter Everaert van kunstgalerij Artisjok. “Ik droom er van om op de site een permanent museum voor moderne kunst uit te bouwen”, zegt Everaert. Al lijkt dat wel een moeilijk verhaal te gaan worden.

Kunstliefhebber/-verkoper Peter Everaert opende in de voorbije jaren pop-ups op tal van plaatsen in Lier. Deze keer palmt Everaert met zijn team van vrijwilligers (een deel van) het vroegere Timmermans-Opsomerhuis in. In dat beschermde gebouw van de stad Lier was vijftig jaar lang een stedelijk museum gevestigd, maar het stadsbestuur besliste in de zomer van 2018 om dat te sluiten.

“Sinds die sluiting speelde ik met het idee om iets te gaan doen in het gebouw. Een maand geleden gaf het schepencollege me groen licht”, vertelt Peter Everaert. “Tussen 11 juli en 16 augustus kan iedereen in het Timmermans-Opsomerhuis terecht voor de expo Anastasia, met werken van topartiesten Bart Ramakers, William Sweetlove en Roel Stels. De naam Anastasia is afgeleid van het Griekse woord voor verrijzenis en dat vond ik wel symbolisch na de moeilijke maanden die de wereld heeft gekend.”

Niet evident

Half augustus moet Everaert opnieuw plaats ruimen. Vanaf september zal centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo immers een deel van het Timmermans-Opsomerhuis (tijdelijk) in gebruik gaan nemen. Op de wat langere termijn hoopt Everaert echter opnieuw in de Netelaan terecht te kunnen. “Ik droom er van om in het Timmermans-Opsomerhuis een permanent museum voor moderne kunst uit te bouwen, in samenwerking met het Stadsmuseum”, aldus de man achter Artisjok. “Ik geloof echt dat zoiets in Lier zou kunnen werken.”

“Dromen mag, maar ik denk dat het toch eerder een utopie is”, reageert Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open Vld). “Tijdens de komende twee schooljaren is het Timmermans-Opsomerhuis sowieso al bezet door CVO Crescendo. Intussen zullen we een herbestemmingsonderzoek laten uitvoeren. Na die studie zal de stad beslissen wat er met het gebouw moet gebeuren: verkopen of behouden en ter beschikking stellen van lokale verenigingen of organisaties. We voelen nu al dat er vanuit die hoek best wel wat vraag is naar extra ruimte. Tegen die achtergrond lijkt de komst van een extra museum niet evident.”