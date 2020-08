Galerij Artisjok verkoopt controversiële banner met foto van naakte vrouw voor goede doel Kristof De Cnodder

02 augustus 2020

18u56 0 Lier De Lierse kunstgalerij Artisjok zal de levensgrote banner die de tentoonstelling Anastasia aankondigde binnenkort openbaar verkopen voor het goede doel. Het doek – met de beeltenis van een poedelnaakte vrouw – siert al enkele weken de zijgevel van het voormalige Timmermans-Opsomerhuis en dat zorgde voor enige beroering.

Begin juli opende galerij Artisjok de expo Anastasia. De reclamebanner voor de expo bracht wat controverse met zich mee. Niet elke Lierenaar vond het gepast dat er zo’n grote foto van een volledig naakte jongedame in het straatbeeld opdook. Drie mensen deden weken geleden zelfs hun beklag bij het stadsbestuur, maar dat zag geen reden om het doek te laten weghalen.

Galerijhouder Peter Everaert wil de commotie omtrent de blote vrouw nu omzetten in iets positiefs. Everaert zal het doek na het afsluiten van de tentoonstelling (op 16 augustus) per opbod verkopen ten voordele van de Lierse afdeling van de Pink Ribbonettes. Dat is een organisatie die zich inzet in de strijd tegen borstkanker. Meer info via www.galerijartisjok.com.