Galerij Artisjok brengt street-art naar Lier: blauwe brug onder ring krijgt graffitikunstwerk Kristof De Cnodder

15 september 2020

17u44 0 Lier In de Lierse kunstgalerij Artisjok kan u tussen 17 september en 25 oktober kennis maken met het werk van de Antwerpse street artists 2Dirty en Beireh. Als afsluiter van de expo zullen de twee de zogenaamde blauwe brug in de Ouderijstraat van een graffitikunstwerk voorzien.

Galerij Artisjok krijgt binnenkort street artists 2Dirty en Beireh over de vloer. De twee brengen kunstige graffiti op houten panelen. Die panelen kunnen dan worden aangekocht door geïnteresseerden. Maar er is meer: het duo gaat ook de blauwe brug – een viaduct onder de Lierse ring – onder handen nemen.

Toestemming AWV

“De brug wordt beheerd door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ik heb AWV gevraagd of de door ons benaderde ‘graffers’ er een mooie tekening op mochten zetten, dit ter vervanging van de lelijke ‘tags’ die er in het verleden werden aangebracht”, vertelt Peter Everaert van Artisjok. “We hebben daarvoor ook de principiële toestemming gekregen. AWV is nu nog wel even het ontwerp aan het bekijken dat via ons werd binnengebracht. We verwachten eerstdaags definitief groen licht. Normaal wordt het werk op de blauwe brug op 25 oktober onthuld, bij wijze van afsluiter van onze expo.”