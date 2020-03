Fuiven zoals in de goede oude tijd: groep vrienden lanceert partyconcept Vruuger Wast Beter Kristof De Cnodder

03 maart 2020

09u52 7 Lier Ben jij een niet meer zo piepjonge lezer en heb je soms heimwee naar een toffe, ouderwetse fuif? Dan is het partyconcept Vruuger Wast Beter misschien wel iets voor jou. Guy en Jan Pluym uit Lier, Kristof Hens uit Heist-op-den-Berg en Maxim Struyfs uit Herentals trekken er de komende maanden mee rond in de ruime regio.

Guy, Jan, Kristof en Maxim zijn al jaren actief in het nachtleven, als organisatoren van party’s. Guy en Kristof hebben ook heel wat ervaring als deejay. Onlangs kwamen ze op het idee om terug te gaan naar hun ‘roots’.

“In onze jonge jaren hebben we alle vier heel wat jeugdfuiven bezocht in allerhande tenten en zaaltjes over heel de Kempen”, vertelt Guy Pluym (40). “Tijdens die fuiven werd alle soorten muziek gedraaid: van house over rock tot slows, zonder dat het een foute boel werd. We stellen vast dat dit soort allround fuiven er tegenwoordig wat aan het uitgaan is, terwijl we denken dat er nog steeds een publiek voor moet zijn. Met Vruuger Wast Beter willen we daar op inspelen.”

De organisatoren willen de ‘look and feel’ van de goede, oude tijden op verschillende manieren terug oproepen. “De muziekkeuze wordt daarbij natuurlijk belangrijk, maar ook de aankleding van de locaties waar we naartoe gaan”, geeft Guy Pluym nog mee. “Verder zullen we oude gadgets, zoals een Gameboy, verloten onder de aanwezigen.”

De eerste Vruuger Wast Beter staat op vrijdag 10 april op het programma in zaal Prinsenhof in Herenthout. Later worden nog tal van andere plaatsen in de ruime omgeving aangedaan. Meer info op www.facebook.com/vruugerwastbeter.