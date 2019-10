Frontale botsing op Mechelsesteenweg: 5 lichtgewonden afgevoerd naar ziekenhuis Els Dalemans

13 oktober 2019

16u18 2 Lier De Mechelsesteenweg in Lier werd zondagvoormiddag een tijdlang afgesloten voor een ongeval met twee personenwagen. De 5 inzittenden raakten lichtgewond.

“Een automobilist week zondag plots af van zijn rijbaan en reed zo frontaal in op een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam”, zegt Magalie Derboven van de politie Lier.

“In de ene auto zaten 4 twintigers, in de andere auto één persoon. De vijf inzittenden raakten allemaal lichtgewond en werden voor verzorging en ter controle naar het ziekenhuis van Lier gevoerd.”

“De Mechelsesteenweg bleef door dit ongeval ongeveer een half uur afgesloten, zodat de hulp- en takeldiensten hun werk konden doen. Uit onderzoek is ondertussen gebleken dat niemand van de inzittenden had gedronken, we vermoeden dat de automobilist die van zijn baan afweek even afgeleid was.”