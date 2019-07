Fra Bartolo speelt in op extreme temperaturen met ‘Hittegolfkaart’ Kristof De Cnodder

24 juli 2019

17u15 10 Lier Restaurant/afhaalzaak Fra Bartolo in de Lierse Van Cauwenberghstraat speelt in op de tropische temperaturen die er momenteel heersen in ons land. Uitbaatster Chantal De Groof pakt immers uit met een zogenaamde Hittegolfkaart.

“Om de paar weken veranderen we onze suggestiekaart en nu spelen we in op de hitte die er hangt. Dat doen we door onder de naam Hittegolfkaart een aantal bijkomende koude gerechten aan te bieden”, legt Chantal De Groof uit. “Onder andere tagliata di manzo (rundsvlees, red.) met gekonfijte tomaten is een ‘specialleke’ dat we niet altijd in huis hebben. De klanten kunnen een eigen buffetje met verfrissende schotels samenstellen.”

Fra Bartolo heeft trouwens nog een ander geheim wapen dat tafelgasten de kans biedt om verkoeling te vinden. “In onze koelcel staat een plantenspuit gevuld met water. Die laten we dezer dagen regelmatig rondgaan onder ons cliënteel en de mensen maken daar gretig gebruik van”, besluit uitbaatster Chantal al lachend.

