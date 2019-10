Fotografencollectief Cornetto pakt uit met eerste expo Kristof De Cnodder

01 oktober 2019

Fotografencollectief Cornetto uit Lier organiseert deze maand voor het eerst een fototentoonstelling. Vanaf zaterdag 5 oktober komen acht fotografen met hun werk naar buiten op de L’Avenirsite (Hazenstraat 53). Titel van de expo is Framed Fragility.

Cornetto ontstond twee jaar geleden. Een vijftiental alumni van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten uit Lier besloot toen om op regelmatige basis te blijven samenwerken. Binnenkort komt collectief Cornetto – dat intussen werd erkend als Lierse culturele vereniging – voor het eerst met een tentoonstelling op de proppen. Acht leden van Cornetto doen mee aan die expo.

“Bedoeling is dat we voortaan om de twee jaar samen gaan exposeren”, zegt voorzitster Miranda Schmitz van Cornetto. “Deze keer werken we onder de titel Framed Fragility. We tonen de breekbaarheid van het leven in al zijn facetten.” Gezondheidsproblemen, verdriet om overleden kinderen, eenzaamheid, klimaatverandering,… Het zijn allemaal zaken die straks aan bod komen in de foto’s.

Framed Fragility is gratis te bezoeken op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 oktober (tussen 14 en 18 uur). De getoonde werken kunnen nadien ook worden aangekocht.