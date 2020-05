Fonds Emma Deprince zoekt extra middelen in strijd tegen kinderarmoede Kristof De Cnodder

06 mei 2020

13u50 0 Lier Het stadsbestuur van Lier heeft beslist om de Stichting Emma Deprince om te vormen tot het Fonds Emma Deprince, en dit onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting. Het grote voordeel van deze statutenaanpassing is dat giften (vanaf 40 euro) aan het fonds (dat zich inzet in de strijd tegen kinderarmoede) voortaan fiscaal aftrekbaar worden voor de schenkers.

Emma Deprince (1884-1998) was een welgestelde Lierse dame die na haar overlijden een legaat naliet aan de stad Lier. Het stadsbestuur werd gevraagd om het kapitaal op een bankrekening te plaatsen. De intresten kunnen worden gebruikt om bepaalde schoolkosten van kinderen in armoede te betalen. Omdat er alsmaar meer kinderarmoede is in Lier, zocht de stad nu naar een manier om de financiële middelen uit te breiden.

Stroomversnelling

“We doen een oproep aan mensen en bedrijven om geld te schenken”, vertelt schepen van Sociale Zaken Annemie Goris (N-VA). “Een aanpassing van de statuten maakt het mogelijk om fiscale attesten te bezorgen aan schenkers, wat een schenking natuurlijk interessanter maakt. Op die manier hopen we meer middelen bij mekaar te krijgen. We speelden al langer met het idee om één en ander te hervormen. De coronacrisis bracht alles nu in een stroomversnelling. Corona heeft ook een negatieve impact op de economie, waardoor nog meer mensen het financieel moeilijk dreigen te krijgen. Daar wilden we op inspelen.”

Meer info op www.fondsemmadeprince.be. Op deze website kan u ook het rekeningnummer van de organisatie vinden.