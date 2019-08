Flexlokalen VTI net op tijd klaar voor nieuwe schooljaar Kristof De Cnodder

29 augustus 2019

Het VTI van Lier is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. De technische school in de Kruisbogenhofstraat opende zopas twee zogenaamde flexlokalen. De scholieren van het eerste jaar zullen deze lokalen gaan gebruiken.

Tijdens de zomervakantie bouwden enkele aannemers in opdracht van het VTI zes klassen om tot twee grotere ruimtes. De verbouwing kwam er omdat het VTI meer wil gaan inzetten op flexleren. In plaats van drie vakleerkrachten in drie verschillende lokalen te zetten met elk een klasgroep komen ze nu allemaal samen in één flexlokaal.

De leerlingen zullen individueel of in kleine groepjes bepaalde opdrachten uitvoeren en ondertussen kunnen ze meer begeleiding op maat krijgen. De scholieren kunnen dus tot op zekere hoogte zelf bepalen aan welke vakken ze iets meer tijd gaan besteden. Concreet: wie goed is in talen, maar minder goed in wiskunde kan extra uitleg vragen over wiskunde. De verwachting is dat deze leervorm de motivatie van de scholieren ten goede zal komen. Ook de leerkrachten zien heil in deze werkwijze.