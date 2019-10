Firma die Tim Burton bewaakte huist sinds kort in Lier Kristof De Cnodder

08 oktober 2019

18u26 1

Bewakingsfirma Mentor Worldwide Security Services verhuisde onlangs van een kantoor aan de luchthaven van Deurne naar een site in de Lierse straat Mijl. “We hebben hier vrij veel klanten en dus was het logisch om naar Lier te komen”, zegt CEO Patrick Claessens van Mentor.

Mentor werd opgericht in 2003 en tot voor kort was het bedrijf gevestigd in Deurne. “Aan de luchthaven konden we echter niet langer blijven”, vertelt Patrick Claessens. “Het gebouw waarin we zaten moest worden afgebroken, want op die locatie werd een hangar voor lijnbussen voorzien. In onze zoektocht naar een nieuwe stek kwamen we in Lier uit. We hebben in deze omgeving aardig wat klanten en dus was een verhuis naar Lier eigenlijk logisch. We huren er sinds kort een gebouw.”

De nieuwe thuishaven aan de Mijl vormt de uitvalsbasis voor de bewakingspatrouilles die Mentor op pad stuurt. Ook de administratieve zetel is er gevestigd. Mentor heeft 49 vaste werknemers in dienst en doet verder regelmatig een beroep op freelance bewakingsagenten. De firma staat onder andere in voor interventies nadat een alarm is af gegaan, het beveiligen van bedrijven en het bewaken van personen. Eind vorig jaar zorgde Mentor bijvoorbeeld nog voor bodyguards toen de bekende regisseur Tim Burton ons land bezocht.