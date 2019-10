Filip T’Seyen volgt vader Jef op als voorzitter van De Donkvrienden Kristof De Cnodder

27 oktober 2019

De vzw De Donkvrienden, het oudste wijkcomité van Lier, heeft een nieuwe voorzitter. Filip T’Seyen volgt zijn vader Jef op als preses. Jef T’Seyen was elf jaar voorzitter en dertig jaar bestuurslid.

De Donkvrienden zijn in Lier vooral bekend als de organisatoren van de Donkfeesten, die al negentig jaar plaats vinden in de loop van augustus. Het voorbije decennium was Jef T’Seyen het gezicht van De Donkvrienden, maar daar komt nu verandering in.

“Samen met ondervoorzitter Louis Mariën – die ook al vele jaren dienst had - zet ik een stap opzij. We willen voortaan de jongeren alle kansen geven”, zegt Jef T’Seyen. “Het negentigjarige jubileum van de Donkfeesten was een groot succes en betekende voor ons een mooi orgelpunt.”

Het verjongde (zevenkoppige) bestuur van de vzw zal voortaan worden geleid door Filip T’Seyen, Jefs zoon. Patrick Van Wiele wordt ondervoorzitter. Jef T’Seyen en Louis Mariën blijven achter de schermen wel beschikbaar voor het wijkcomité.