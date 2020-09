Fietszone in Lierse binnenstad komt er tegen voorjaar 2021, ook Hooiktse Beekstraat wordt mogelijk fietsstraat Kristof De Cnodder

11 september 2020

18u31 2 Lier De fietszone die het stadsbestuur van Lier wil creëren in het centrum komt er in het voorjaar van 2021 en zal bijna het hele gebied binnen de vesten omvatten. Los daarvan is in de Beekstraat (in deelgemeente Koningshooikt) een proefopstelling voor een fietsstraat voorzien.

Het idee voor een grote fietszone in de Lierse binnenstad gaat al geruime tijd mee. In zo’n fietszone mag gemotoriseerd verkeer fietsers niet inhalen en geldt een snelheidsbeperking tot dertig kilometer per uur. Schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) gaf vrijdag nog eens een stand van zaken in dit dossier.

“Als alles normaal verloopt, zullen we in het voorjaar van 2021 de fietszone definitief uitrollen”, aldus Wollants. “In onze binnenstad mag je al niet sneller rijden dan dertig en in veel straten mag je fietsers eigenlijk sowieso niet inhalen, want je kan er niet de wettelijk voorziene meter afstand houden. Toch zien we regelmatig inhaalmanoeuvres. Door een fietszone in te richten, benadrukken we dat fietsers baas zijn in onze binnenstad. Behalve dan in de voetgangerszones Grote Markt en Begijnhof, waar de mensen die zich te voet verplaatsen voor gaan op alles.”

Mechelsestraat

Zoals eerder aangekondigd zal de fietszone ongeveer het hele gebied binnen de stadsvesten omvatten, met uitzondering van de Leuvensvest, de Netelaan en de bruggen aan de vesten. “Op de bruggen en aan de Netelaan liggen al gescheiden fietspaden”, verklaart schepen Wollants. “Aan de Leuvensevest willen we fietsers aanmoedigen om zich te bewegen op de vesten zelf, waar ze helemaal niet in contact komen met autoverkeer. In enkele bredere straten zonder apart fietspad denken we er aan om met een paar kleine ingrepen de fietszone te accentueren. Zo wordt onder andere de situatie in de Mechelsestraat bekeken.”

Fietszones buiten het centrum zitten er niet meteen aan te komen. Afzonderlijke fietsstraten wel. Onder andere in de Hooiktse Beekstraat broedt het stadsbestuur op een proefopstelling. “In het kader van die proefopstelling komt er enerzijds een tractorsluis om sluipverkeer te weren en anderzijds een fietsstraat”, geeft Bert Wollants nog mee. “Na enkele maanden zullen we daar dan één en ander evalueren.”