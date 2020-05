Fietsers en wandelaars blijven samentroepen op vesten en netedijken: “Meer politiecontroles nodig op naleving coronamaatregelen” “Politie kan niet overal tegelijk zijn”, reageert burgemeester Kristof De Cnodder

04 mei 2020

18u36 0 Lier Een twintigtal fietsers troept samen aan de samenvloeiing van de Kleine en Grote Nete in Lier. Een lezeres maakte afgelopen weekend deze foto en bezorgde hem dan aan HLN. “Er is hier meer politiecontrole nodig op het naleven van de coronamaatregelen”, zegt de dame in kwestie. “Zulke toestanden zijn inderdaad uit den boze, maar de politie kan helaas niet overal tegelijk zijn”, reageert Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Op de Lierse stadsvesten en netedijken kan het – zeker bij mooi weer – aardig druk zijn. Een lezeres die vlakbij die ‘gevoelige’ plaatsen woont, laat weten dat lang niet alle fietsers en wandelaars het even nauw nemen met de verplichte social distancing. “Aan de Sionsbrug en het nabijgelegen kunstwerk spreekt Jan en alleman af. Spijtig genoeg zien we hier nauwelijks politie om controles uit te voeren”, klinkt het.

252 pv’s

Burgemeester Frank Boogaerts nuanceert dat: “Er wordt wel degelijk vaak gecontroleerd, maar de politie kan niet overal tegelijk zijn. We weten dat de vesten en dijken een pijnpunt blijven. Alleen: het gaat hier om heel veel kilometers weg om in het oog te houden. Sinds half maart stelde ons politiekorps al 252 processen-verbaal op met betrekking tot de coronamaatregelen. Maar nogmaals: de politie kan niet alles oplossen. Zolang er mensen zijn die geen belang hechten aan hun eigen gezondheid en die van hun medeburgers gaan we spijtig genoeg zulke taferelen blijven zien. In de eerste plaats moet iedereen gewoon de nodige burgerzin tonen.”