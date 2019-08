Fietsende kinderen kunnen schoolroute leren kennen tijdens eerste Kidical Mass Kristof De Cnodder

20 augustus 2019

09u54 0

Fietsersbond Lier en de vzw Lier op Wielekes organiseren op zaterdag 31 augustus voor het eerst een zogenaamde Kidical Mass. Dat is een gezamenlijke begeleide fietstocht door de stad, waarbij kinderen gevaarlijke punten op hun route naar school beter leren kennen.

Het idee voor zo’n Kidical Mass ontstond een jaar of tien geleden in de Verenigde Staten. Vorig jaar werd er voor het eerst een Kidical Mass georganiseerd in enkele Belgische steden en nu springt men ook in Lier mee op de kar.

Er zijn twee vertrekpunten voorzien: aan het Koningsplein in Koningshooikt (start om 14 uur) en aan jeugdcentrum Moevement (om 14.30 uur). Na een rustig ritje van enkele kilometers op het Lierse grondgebied wordt er afgesloten op de Grote Markt. “Bedoeling is om aandacht te vragen voor veilige schoolomgevingen en fietsers mee te nemen langs de verschillende routes en mogelijke probleempunten”, zegt de organisatie. “Verder willen we de omgeving er op attent maken dat het nieuwe schooljaar er weer aankomt en er dus opnieuw meer jonge fietsers op de baan gaan komen.”

Naast scholieren zijn ook hun (groot)ouders en andere fietsers welkom. Deelname is gratis. Meer info op www.fietsersbond.be/lier