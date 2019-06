Fantasiefiguren Mit en Felix gidsen kinderen door Lier Nieuwe stadswandeling op maat van het jonge volkje Kristof De Cnodder

19 juni 2019

De toeristische dienst van Lier heeft een nieuwe stadswandeling uitgetekend op maat van kinderen. De jongeren en hun begeleiders kunnen de Pallieterstad vanaf nu ontdekken aan de hand van een boekje met allerlei leuke opdrachten. Fantasiefiguren Mit en Felix staan in dat boek centraal.

Mit is een babyreus die de kinderen jonger dan zeven jaar op een speelse manier door de stad neemt. Schrijver-in-spe Felix toont de kinderen tussen zeven en twaalf jaar dan weer de leukste plekjes. Tijdens de wandeling stellen Mit of Felix vragen en ze geven ook toffe opdrachten mee. In een door Visit Lier samengesteld rugzakje zitten allerlei bijhorende spullen om de tocht tot een goed einde te brengen: een tekenblok met kleurpotloden, een zakje met kralen, een pot klei, een sjaaltje en een stickerblad. Na afloop wacht in het kantoor van Visit Lier nog een mooie verrassing.

Wie deze interactieve wandeling wil doen, kan zich tijdens de openingsuren melden bij Visit Lier (op de Grote Markt). De kostprijs bedraagt acht euro per deelnemer. Wie een UiTPAS met kansentarief heeft, betaalt slechts vier euro.