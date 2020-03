Familiebedrijf verkoopt T-shirts in strijd tegen corona: “Met opbrengst mondmaskers kopen voor ziekenhuis” Kristof De Cnodder

23 maart 2020

16u30 0 Lier Christian Dierckx uit Koningshooikt draagt op zijn manier zijn steentje bij aan de strijd tegen het coronavirus. Met zijn familiebedrijf HD-com verkoopt Christian momenteel T-shirts met als opschrift ‘#ikzorg’ en ‘#blijfinuwkot’. De opbrengst gaat Christian gebruiken om mondmaskers aan te kopen voor het Lierse Heilig-Hartziekenhuis.

HD-com is een firma die gespecialiseerd is in promotieartikelen en relatiegeschenken. “Ook onze sector is helemaal stilgevallen door de coronacrisis”, vertelt Christian Dierckx. “Maar ik zit niet graag stil en dus besloot ik me nuttig te maken voor het goede doel. Door T-shirts te verkopen rond het coronathema probeer ik geld in het laatje te brengen voor de aankoop van mondmaskers. Bedoeling is dat ik een grote hoeveelheid maskers ga afleveren aan het ziekenhuis van Lier en eventueel aan andere zorgverstrekkers uit de buurt.”

Tot nu toe verkocht Christian al een zestigtal T-shirts. “Geïnteresseerden kunnen nog altijd bestellen via www.hd-com.be”, vertelt de Hooiktse ondernemer. “De T-shirts kosten 25 euro, thuislevering inbegrepen. Intussen heb ik in China – waar ik zakelijke contacten heb – alvast een lading maskers besteld. Over enkele dagen hoop ik die te kunnen afleveren aan het ziekenhuis. Het zou natuurlijk mooi zijn als zo veel mogelijk mensen mee in de bres springen.”