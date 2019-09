Familiebedrijf J&A krijgt kwaliteitslabel van Unizo: “Overleden vader zou trots zijn geweest” Kristof De Cnodder

26 september 2019

23u02 0

De firma J&A uit Lier, producent van onder andere ergonomische zitmeubelen en matrassen, heeft het Handmade in Belgium (HIB) label in ontvangst mogen nemen. Zaakvoerders Johan (49) en Andy (48) De Bock zien dit als een mooie vorm van erkenning voor hun ambachtelijke arbeid. “Onze overleden vader, die het bedrijf stichtte, zou ongetwijfeld ook trots zijn geweest.”

Ondernemersorganisatie Unizo reikt om het half jaar HIB-labels uit aan ondernemingen die op een ambachtelijke wijze Belgische kwaliteitsproducten vervaardigen. Voortaan mag ook J&A uit Lier het label in kwestie gebruiken.

“Twee maanden geleden dienden we een dossier in bij Unizo”, vertellen Johan en Andy De Bock, die beiden een diploma hebben van meubelmaker. “De vertegenwoordigers van Unizo kwamen bij ons langs en apprecieerden de manier waarop wij te werk gaan. Wij maken alles met onze eigen handen in ons atelier in de Mallekotstraat. Een persoonlijke benadering van onze klanten staat centraal. Zo maken we bijvoorbeeld dingen op maat en rijden we met meubelen naar minder mobiele mensen, zodat die thuis één en ander kunnen uittesten. Verder willen wij altijd en overal kwaliteit afleveren. Onze vader zei vroeger vaak ‘kwaliteit verbeteren is brood verzekeren’. Dat motto volgen wij nu nog steeds.”

Vader Freddy De Bock overleed eind 2017 op 68-jarige leeftijd. Freddy sukkelde daarvoor geruime tijd met zijn gezondheid, maar hij was wel een belangrijke pion in familiebedrijf J&A. “Hij was ons brein en wij zijn handen”, zeggen zijn twee zonen. “Onze vader bedacht producten en wij moesten die dan in mekaar zetten. Gelukkig liet hij ons heel wat uitstekende ontwerpen achter: een mooie erfenis. Sinds zijn overlijden hebben we ons toch ook al één keer gewaagd aan een eigen ontwerp: de JENA comfortstoel op wieltjes. We proberen dus onze plan te trekken. De toekenning van het HIB-label geeft aan dat we goed bezig zijn. We durven veronderstellen dat onze vader daar ook trots op zou zijn geweest.”