Familie van ex-borstkankerpatiënte Véronique loopt honderd kilometer tegen kanker Kristof De Cnodder

05 februari 2020

16u49 1 Lier De familie van ex-borstkankerpatiënte Véronique Peeters uit Lier doet eind maart mee aan de Honderd Kilometer Run voor Kom op tegen Kanker. Onder de naam Team V-Run proberen Véroniques echtgenoot Bart, zus Sophie, mama Martine en diens partner Eddy al lopend geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Eind 2018 kreeg Véronique Peeters te horen dat ze borstkanker had. De Lierse vrouw vocht moedig tegen haar ziekte en is inmiddels aan de beterhand. “Momenteel gaat het goed met mij”, vertelt Véronique. “Hetgeen ik doormaakte, liet een grote indruk na op mijn hele familie. Om die reden willen enkele van mijn naasten nu meedoen aan de Honderd Kilometer Run voor Kom op tegen Kanker, die op 22 maart in Knokke plaats vindt. Zelf hou ik het bij supporteren, want aan zulke grote inspanningen ben ik nog niet toe.”

Sponsors gezocht

Team V-Run zal samen honderd kilometer proberen af te leggen: Bart zal er veertig voor zijn rekening nemen, Sophie dertig, Eddy twintig en Martine tien. “We zijn al volop aan het trainen”, zegt Véroniques mama Martine. “We waren sowieso al vrij sportief en nu steken we dus nog een tandje bij. Sophie is op dit moment weliswaar een beetje overbelast, maar dat zal wel op tijd goed komen. We zijn vastbesloten om de uitdaging tot een goed einde te brengen.”

De Honderd Kilometer Run draait niet enkel om het sportieve aspect. Even belangrijk is dat er via sponsoring geld wordt ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Alle deelnemende teams moeten minstens 2 500 euro sponsorgeld in het laatje brengen. Meer info over hoe u financieel kan steunen, vindt u op www.de100kmrun.be/team/v-run