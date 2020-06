Familie Claus strijkt neer in Lier: begijnhof decor voor nieuwe Vlaamse kerstfilm Kristof De Cnodder

25 juni 2020

11u47 0 Lier Het Lierse begijnhof vormt volgende week het decor voor opnames van de nieuwe Vlaamse film Het Lierse begijnhof vormt volgende week het decor voor opnames van de nieuwe Vlaamse film De Familie Claus , met topacteur Jan Decleir in de hoofdrol. Opvallend: de film speelt zich af in de winter en daarom zal er kunstsneeuw worden gebruikt tijdens het draaien in Lier.

Normaal had de crew van De Familie Claus al in maart neergestreken in het begijnhof, maar daar stak de corona-uitbraak een stokje voor. Inmiddels is de toestand enigszins genormaliseerd en dus kan men nu toch scènes beginnen inblikken. In het begijnhof zal er buiten worden gefilmd en in een woning in de Sint-Margaretastraat.

Op de momenten dat de camera’s effectief aan staan, heeft de filmcrew van het stadsbestuur de toelating om voorbijgangers tegen te houden. Dit om de opnames niet te verstoren. In principe zitten de draaidagen in Lier er eind volgende week alweer op. De Familie Claus wordt op 25 november in de bioscoopzalen verwacht.