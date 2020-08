Familiale elektrozaak trekt er na exact vijftig jaar de stekker uit: “Gouden jubileum was mooi moment om te stoppen” Kristof De Cnodder

03 augustus 2020

16u26 2 Lier Na exact vijftig jaar zal elektrowinkel De Vocht-Schelkens, in de Lierse Sint-Annastraat, eind 2020 de deuren definitief dicht doen. Eigenares Els Schelkens (71) besliste zopas dat het tijd wordt om van haar pensioen te gaan genieten. “Na het overlijden van mijn man en medestichter Herman hield ik de zaak nog 31 jaar recht. Ik ben best trots op dat parcours”, zegt Els.

Sinds vorig weekend houdt Elektro De Vocht-Schelkens een totale uitverkoop. Zaakvoerster Els Schelkens trekt de stekker er over enkele maanden (letterlijk en figuurlijk) uit. “Ik was eigenlijk al langer pensioengerechtigd, maar ik deed de winkel nog heel graag”, vertelt Els. “Bovendien hou ik van het contact met mijn klanten en ik wou graag het gouden jubileum van de zaak halen. Maar ooit moet je toch eens stoppen. Nu de vijftigste verjaardag werd gehaald, kan ik dat met een gerust gemoed doen.”

Els – die overigens het winkelpand gaat behouden en er blijft wonen - kijkt met voldoening en fierheid terug op de voorbije decennia. “Ik denk dat ik trots mag zijn. Het moeilijkste moment was 31 jaar geleden, toen ik mijn man verloor aan leukemie. Plots stond ik er alleen voor, met zes minderjarige kinderen. Dankzij wat hulp van links en rechts kon ik toen alles blijven beredderen. Vanaf het moment dat de kinderen volwassen waren, staken ook zij een handje toe.”

Concurrentie van grote ketens

Toch had geen enkele van de kinderen echt interesse om Els’ winkel verder te zetten. “Ik geef hen gelijk”, aldus Els. “Ze hebben allemaal een goede job en als kleine zelfstandige is het niet makkelijk opboksen tegen de grote elektroketens. Dat ik het zo lang heb kunnen volhouden, was enkel omdat ik zo’n goede dienst-na-verkoop kon aanbieden. Door de jaren bouwde ik een vast cliënteel op. Verschillende mensen lieten me al weten dat ze mij en mijn winkel gaan missen. Ik ga de klanten ook missen, maar het was nu eenmaal tijd voor iets anders. Binnenkort kan ik me volop gaan toeleggen op mijn hobby’s, zoals het uitpluizen van familiestambomen.”