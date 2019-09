Extra investering Lier Centraal XL loonde: 30 000 bezoekers over hele zomer Kristof De Cnodder

02 september 2019

De eerste editie van concertreeks Lier Centraal XL lokte deze zomer in totaal een kleine 30 000 bezoekers naar de Lierse Grote Markt. De publieke opkomst was een pak groter dan bij het vroegere Lier Centraal, toen er minder werd ingezet op grote namen. Stan Van Samang bleek het allerpopulairst: bij bracht maar liefst 8 000 fans op de been bracht.

De stad Lier besliste dit voorjaar om 40 000 euro extra te investeren in de programmatie van Lier Centraal, de concertreeks die al enkele zomers wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vwala. Lier Centraal werd Lier Centraal XL. Acht concertavonden werden er nog vijf, maar er konden nu wel enkele klinkende namen uit de muziekwereld worden gestrikt.

“Qua publieke belangstelling zijn we bijzonder tevreden”, zegt Liers schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “In totaal vonden bijna 30 000 mensen de weg naar de Grote Markt. Ter vergelijking: vroeger lokte Lier Centraal gemiddeld 500 à 1 000 man per avond. Over een hele zomer kwamen er dus maximum 8 000 muziekfans langs. Dat zijn er even veel als tijdens één avondje Stan Van Samang.”

Jelle Cleymans wist tijdens de openingsavond 6 000 mensen te bekoren, terwijl Laura Tesoro en K3 afklokten op 5 000. Bart Kaëll moest het doen met ‘slechts’ 3 000 kijklustigen, maar dat was wel op de dag dat het kwik de veertig graden overschreed. “Over het algemeen hadden we deze zomer geluk met het weer, maar toen was het té heet”, aldus nog schepen Verwaest.

Verwaest kreeg naar eigen zeggen veel positieve reacties van burgers en van de lokale horecamensen. “De kans is dus reëel dat we verder gaan op de ingeslagen weg, al komt er in de loop van oktober eerst nog wel een grondige evaluatie. De gemeenteraad zal dan nog eens alles op een rijtje zetten en bijsturen waar nodig”, besluit Verwaest.