Experimenteel Lierse boekt logische bekerzege tegen verdienstelijk Hoboken: “Ideale gelegenheid om ritme op te doen” Kristof De Cnodder

15 september 2020

21u25 0 Lier Lierse Kempenzonen heeft zich zonder al te veel moeite gekwalificeerd voor de volgende ronde van de beker van België. Een veredelde Lierse B-ploeg stuurde tweedeprovincialer Hoboken met 4-0 cijfers naar huis. “Dit was een goede gelegenheid om extra wedstrijdritme op te doen”, stelt Lierses debutant Hotman El Kababri.

Lierse kwam tegen Hoboken al vroeg op voorsprong. Bezoekend doelman Van Houtven kon een schot van de bedrijvige Van Landschoot niet klemmen en Samyn was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. Kort voor het half uur verdubbelde die zelfde Samyn na een schitterende lange bal van El Kababri de score. Nog voor de pauze maakten Troonbeeckx en El Ansri er 3-0 en 4-0 van.

Na de rust vond Lierse het welletjes en duwde men niet echt meer door. Los daarvan stond de Hobokense keeper ook een paar keer goed in de weg. Namens de bezoekers kwam invaller Owusu nog het dichtst bij een eerredder, maar het was hem net niet gegund. Zo bleef het 4-0. Hoboken ging eervol ten onder. Lierse mag zich in de volgende ronde opmaken voor een trip naar Olympic Charleroi.

Zes debutanten

Bij de Pallieters stonden overigens zes debutanten aan de aftrap: De Smet, El Kababri, Van Geet, Van Landschoot, Troonbeeckx en Habimana. Van dat zestal had Van Landschoot de grootste impact op het spel, terwijl Troonbeeckx scoorde en El Kababri een assist afleverde. “Ik ben best tevreden over deze partij”, zei El Kababri achteraf. “We deden wat we moesten doen en hadden de klus vrij snel geklaard. In de tweede helft hadden we nog een paar kansen. Alleen zat het toen niet honderd procent meer mee bij de afwerking.”

Over zijn eigen debuut was El Kababri best tevreden. “Het was vooral belangrijk dat ik wat extra ritme kon opdoen”, aldus de huurling van Zulte Waregem. “Conditioneel ben ik nog niet honderd procent, maar stap voor stap gaat het de juiste richting uit. Dat ik een knappe assist afleverde bij de 2-0? Het was vooral een prima loopactie van Emile Samyn (glimlacht). Weet je, rondom mij zie ik gewoon veel spelers met kwaliteiten rondlopen. Ik ben er van overtuigd dat Lierse dit seizoen tot mooie dingen in staat gaat zijn.”

Lierse Kempenzonen: De Smet, El Kababri (54’ Berben), Van der Veken, Smolders, Van Geet, El Ansri, Van Landschoot, Troonbeeckx, Samyn (61’ Ben Hammou), Osei-Berkoe, Habimana (77’ Allach).

RVC Hoboken: Van Houtven, Addib, A. Van Der Westerlaeken, Dirickx, Fofanah, Clemente Alonso, Achbari, Diaby, El Mahtouchi (89’ Abdula), N. Van Der Westerlaeken, Verhoeven (71’ Owusu).

Doelpunten: 6’ en 28’ Samyn (1-0 en 2-0), 31’ Troonbeeckx (3-0), El Ansri (4-0).