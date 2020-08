Evenementenbedrijf verkoopt nu gepersonaliseerde knuffelberen om hoofd boven water te houden: “Onze knuffels hebben zelfs geboorteakte” Kristof De Cnodder

19 augustus 2020

21u33 0 Lier Om als bedrijf in de evenementensector in deze coronatijd te overleven, moet je creatief voor de dag komen. De Lierse firma Fun Events gooit het daarom noodgedwongen even over een andere boeg. “Sinds kort verkopen we knuffelberen die volledig op maat van de klant worden gemaakt”, vertelt zaakvoerder Pieter Kerkhofs.

Het zijn barre tijden voor de evenementensector, gewoonweg omdat (grote) evenementen omwille van de coronadreiging al maandenlang verboden zijn. Lierenaar Pieter Kerkhofs kan er van meepraten.

“Wij zetten normaal evenementen mee op poten, verhuren feestmateriaal en hebben een carnavalswinkel”, zegt Pieter, die samen met zijn vrouw Diete Vanhove al twaalf jaar Fun Events runt. “Sinds half maart zitten we quasi zonder inkomsten, terwijl onze vaste kosten blijven doorlopen. Vlak voor de corona-uitbraak hebben we trouwens nog een hele lading lederhosen en dirndls aangekocht met het oog op de alsmaar populairder wordende oktoberfesten. Voorlopig geraken we die kledij dus niet kwijt. Aangezien er ook niet meteen perspectief is voor onze sector zijn we op zoek gegaan naar een andere inkomstenbron.”

Berefijn

Via een leverancier uit de Verenigde Staten kwam Pieter op het idee om gepersonaliseerde knuffelberen – een speciaal Amerikaans concept – aan de man te gaan brengen. “Het gaat om grote knuffels. De koper kan die in onze verkoopzaal zelf een vulling, een parfum, kleding en accessoires geven”, legt Pieter uit. “Je kan ook een tekstje inspreken dat de beer dan later herhaalt. Tijdens de ‘geboorte’ van de knuffel verkleed ik mij als berentovenaar, kwestie van wat extra beleving te creëren. Om het helemaal af te maken krijg je nadien een geboorteakte mee.”

Pieter noemde zijn zijsprongetje Berefijn. “Ik ben er van overtuigd dat deze formule hier zal aanslaan. Het kan ons helpen deze moeilijke periode te overbruggen. Events zullen opnieuw onze core business worden van zodra het weer mag, maar de verkoop van knuffels kan in de verdere toekomst hopelijk een mooie aanvulling blijven.” Een standaard knuffel kost bij Berefijn 16,5 euro. Voor een ‘full option’ model telt u ongeveer 45 euro neer. Meer info op www.berefijn.be