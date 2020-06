Evaluatie proefopstelling Antwerpsesteenweg enkele maanden uitgesteld Kristof De Cnodder

18 juni 2020

11u42 0 Lier De slotevaluatie van de proefopstelling op de Antwerpsesteenweg in Lier wordt met een paar maanden uitgesteld. Het uitstel is een indirect gevolg van de coronacrisis.

In november vorig jaar zette het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een proefopstelling uit op de N10 (Antwerpsesteenweg). Bedoeling was om de gewestweg veiliger te maken en om te zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Na zes maanden zou het project definitief geëvalueerd worden om nadien al dan niet over te gaan tot vaste aanpassingen van de verkeerssituatie.

“In principe had de doorlichting dus rond deze tijd moeten gebeuren, maar AWV heeft ons laten weten dat het evaluatiemoment wordt opgeschoven naar het najaar”, zegt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Door de coronacrisis was er in de voorbije maanden merkelijk minder verkeer op de baan dan normaal, dus dat zou een vertekend beeld kunnen geven. De verwachting is dat de toestand tegen september normaliseert. Nog wat later kunnen er dan knopen worden doorgehakt.”

In de voorbije maanden waren er wel al tussentijdse bijsturingen aan de proefopstelling. Zeker in de eerste weken doken er enkele problemen op.