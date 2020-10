En of reuzen kunnen dansen: Gummarus doet feestelijk intrede Wannes Vansina

03 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Lier Geen 25.000, wel een kleine honderd personen hebben dit weekend kennis kunnen maken met de nieuwe reus van Lier. Omwille van de coronapandemie kon de vijfjaarlijkse Ommegang niet uitgaan, maar de onthulling, zegening en inschrijving van de nieuwe gigant vond wel plaats voor een beperkt gezelschap van betrokken Lierenaars.

Dit weekend had de vijfjaarlijkse Ommegang door de Lierse straten moeten trekken. Omwille van corona werd dat feest met een jaar uitgesteld, maar de Blijde Intrede van een nieuwe reus vond wél plaats. “Het is niet zomaar een reus, wel Gummarus, patroonheilige van de stad”, legt Luk Ceulemans, voorzitter van de vzw De Gezellen van ‘t Groot Volk, uit.

Het was dan ook feest in de voormalige Jezuïetenkerk, waar de Blijde Intrede plaatsvond. Daar vond de onthulling, zegening en inschrijving in het Lierse bevolkingsregister van de nieuwe reus plaats. Actrice Ann Pira, die samen met Lucas Van den Eynde de presentatie voor haar rekening nam, maakte op het einde op de muziek van de stadsharmonie Leo XIII zelfs een dansje met de nieuwe reus.

Dat er een nieuwe reus komt, heeft Lier te danken aan bakker Johan Hendrickx (64). Hij vond dat er een Gummarus moest zijn en droeg ook de kost: zo’n 8.000 euro. “Daar is vijf jaar over gegaan. De mensen van erfgoed moesten hun akkoord geven en de reus moest worden gebouwd. In dit geval niet met een rieten mand, maar met een aluminium structuur, om hem draaglijker te maken”, vertelt Hendrickx.

Het was de eerste keer dat hij de reus zelf te zien kreeg. “Dat was voor mij een heel heuglijk iets”, lacht hij. Het hele evenement werd gefilmd. Het resultaat is vanaf 7 oktober te zien op de website van De Gezellen van ‘t Groot Volk. “Vandaag konden we slechts een beperkt aantal Lierenaars verwelkomen, maar we vinden het belangrijk dat iedereen kan meegenieten”, geeft Ceulemans nog mee.

De Ommegang gaat uit op 9 en 10 oktober 2021. Niet alleen Gummarus doet mee, de Lierse reuzentrein krijgt dan ook het gezelschap van een nieuw fabeldier.