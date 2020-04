En nog zijn we niet geleerd. Politie sluit café in Lier: uitbater en 3 klanten krijgen fikse boete Els Dalemans

04 april 2020

16u54 0 Lier De lokale politie van Lier heeft zaterdagmiddag de deuren van café Centrum op de Veemarkt gesloten. “Zowel de uitbater als de drie klanten mogen zich aan een fikse boete verwachten”, zegt Magalie Derboven van politie Lier.

“Zaterdag net na de middag stelden onze agenten vast dat drie klanten bier aan het consumeren waren in dit café. Vanzelfsprekend is dit in strijd met de huidige coronawetgeving, want alle horecazaken moeten op dit moment gesloten blijven. Bovendien moet iedereen afstand houden”, zegt Derboven.

Gepeperde rekening

“Onze collega’s stelden dan ook meteen 3 processen-verbaal op voor de klanten omwille van het overtreden van het samenscholingsverbod. De uitbater van de zaak mag zich zéker aan een gepeperde rekening verwachten. De burgemeester van Lier nam bovendien meteen de bestuurlijke beslissing om het pand te verzegelen.”

“Naar aanleiding van het goede weer, zetten we zowel op zaterdag als zondag extra ploegen in om op zoveel mogelijk plaatsen tegelijk te kunnen controleren. Zo botsten ze al op een groep vissers die zich niet aan het geldende samenscholingsverbod hielden. Eerder deze week moesten onze collega’s ook al de deuren van een ander café in Lier sluiten.”