Elf jaar nadat dochter Shauni uit het leven stapte: mama Maddy en vrienden houden benefiet voor De Zelfmoordlijn Kristof De Cnodder

05 december 2019

17u37 13 Lier Maddy Gijsbrechts (62) uit Deurne en Ernst Papikjan (21) uit Lier organiseren op 21 december in het Lierse buurthuis Den Hof een bingonamiddag ten voordele van De Zelfmoordlijn. Maddy’s dochter Shauni stapte in mei 2008 op 14-jarige leeftijd uit het leven. “Pas vorig jaar is mijn verwerkingsproces écht begonnen”, zegt Maddy. “Deze benefiet is daar een onderdeel van.”

De bingonamiddag voor De Zelfmoordlijn kadert in de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. Medeorganisatrice Maddy Gijsbrechts is emotioneel erg betrokken, want zij kent de pijn die een zelfdoding met zich meebrengt.

“Op 23 mei 2008 maakte mijn dochter Shauni een einde aan haar leven”, vertelt Maddy. “Ze was amper veertien jaar oud. Shauni had op jongere leeftijd in de knoop gelegen met zichzelf, maar ik had professionele hulp gezocht en had de indruk dat ze er stilaan bovenop was. Dat Shauni besloot om uit het leven te stappen was vanzelfsprekend een enorme klap. Tijdens de uitvaart bleek hoe geliefd Shauni wel was. Er kwam een massa volk opdagen. We deelden niet minder dan negenhonderd bidprentjes uit. Shauni was zo’n sociaal kind, maar blijkbaar zat ze desondanks niet goed in haar vel.”

De tragedie achtervolgt Maddy tot op vandaag, temeer omdat ze nog steeds niet weet wat de concrete aanleiding was voor Shauni’s beslissing. “Achteraf bekeken nam ze in de weken voor haar dood bewust afscheid van de mensen die ze graag zag”, gaat mama Maddy verder. “Maar op dat moment had niemand dat door. Een afscheidsbrief hebben we jammer genoeg nooit gevonden. De politie onderzocht de zaak, maar kon ook geen aanwijzingen vinden. Het feit dat we met heel veel vragen zijn blijven zitten, maakt het allemaal extra moeilijk.”

Pas sinds mijn andere kinderen het huis uit zijn, heb ik echt tijd om te rouwen. Maddy Gijsbrechts, mama van Shauni

“Eigenlijk heeft het tot vorig jaar geduurd vooraleer ik mijn verwerkingsproces écht heb kunnen inzetten”, gaat Maddy verder. “Ik ben moeder van acht kinderen, waarvan er nog zes in leven zijn. In de eerste tien jaar na Shauni’s overlijden had ik het vaak te druk om te rouwen. Ik moest er ook steeds zijn voor de andere kinderen en hen helpen om alles op een rijtje te zetten. Pas sinds iedereen het huis uit is, heb ik zelf de tijd om alles te verwerken. Nu kan ik oude foto’s bekijken en huilen, zonder dat ik mezelf sterk moet houden voor iemand anders. Dat is soms confronterend, maar tegelijk heilzaam.”

“Een steuntje in de rug bieden aan De Zelfmoordlijn helpt me ook bij de verwerking”, geeft Maddy nog mee. “De mensen van De Zelfmoordlijn verrichten enorm nuttig werk. Elk geval van zelfdoding is er één te veel. Daarom wil ik nu mee in de bres springen. Ik speelde al langer met het idee om iets te gaan doen voor De Zelfmoordlijn. Het was Ernst Papikjan – een deejay bij de internetradio die ik run – die nu alles concreet heeft helpen maken. Enkele andere vrienden sprongen ook mee op de kar.”

“Ik wist dat Maddy met het idee speelde voor een benefiet en besloot haar te helpen”, zegt Ernst. “In eerste instantie dachten we aan een schlageravond in het kader van Rode Neuzendag, maar het bleek wat kort dag om dat allemaal op poten te zetten. Uiteindelijk werd het dus een bingonamiddag tijdens de Warmste Week. Samen met een paar andere vrijwilligers gaan we op zaterdag 21 december een mooie som proberen in te zamelen voor ons goede doel.”

De actie vindt plaats in buurthuis Den Hof (Maasfortbaan 13 in Lier), tussen 14 en 18 uur. Vooraf inschrijven is geen must, maar wel aan te raden. Dat kan door een mail te sturen naar ernst.papikjan@hotmail.com

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 van De Zelfmoordlijn of op de website www.zelfmoord1813.be