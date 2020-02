Elektrische laadpalen op komst op zes locaties Kristof De Cnodder

06 februari 2020

14u27 1 Lier Het stadsbestuur van Lier overweegt om – in samenwerking met netbeheerder Fluvius – bijkomende laadpalen voor elektrische voertuigen te gaan installeren aan de Vismarkt, de Hoogveldweg, de Eeuwfeestlaan en aan de parkings Tramweglei, Charon en Pieter Breughellaan. Als alles volgens plan verloopt, komen de palen er in de loop van dit jaar.

In de zomer van 2019 nodigde de stad Lier haar inwoners uit om locaties voor te stellen voor zes nieuwe laadpalen. De hoger genoemde plaatsen werden het vaakst genoemd. Het stadsbestuur en Fluvius zijn nu de haalbaarheid ervan aan het bekijken.

Momenteel zijn er in Lier en deelgemeente Koningshooikt 34 openbare oplaadpunten, verspreid over elf locaties. Fluvius maakte bekend dat parking Gasthuisvest in 2019 dé toplocatie was voor het opladen van elektrische wagens. Ook de laadplaatsen aan parking Wallenhof en in de Schapekoppenstraat werden goed benut. Samen waren deze drie locaties goed voor zestig procent van het elektrisch opladen in Lier. De minst populaire laadplaatsen waren die aan De Laag (Koningshooikt), de Rode Kruislaan en de Pannenhuisstraat. Die laatste plaats is wel pas sinds eind november in gebruik.