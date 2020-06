Einde van een onderwijstijdperk: houten barakken op Campus Louis Zimmer worden na zestig jaar gesloopt Kristof De Cnodder

22 juni 2020

18u18 0 Lier Het einde van een onderwijstijdperk. Vandaag is men op Campus Louis Zimmer van het Lierse Atheneum begonnen met de afbraak van de houten paviljoenen die sinds 1961 dienst deden als leslokaal voor een deel van de scholieren. Voor heel wat oud-leerlingen hangen er veel herinneringen vast aan de ‘barakken’, maar ze waren tot op de draad versleten.

De paviljoenen in kwestie deden in 1958 nog dienst tijdens de wereldtentoonstelling in Brussel. Daarna verhuisden ze naar Lier, waar ze werden omgevormd tot ‘tijdelijke’ klassen voor het Atheneum. Tijdelijk bleek trouwens een relatief begrip, want uiteindelijk bleven de lokalen bijna zestig jaar staan. Enkele weken geleden nam men op Campus Louis Zimmer een moderne en comfortabele nieuwbouw in gebruik en nu werd de sloop van de oude gebouwen gestart.

“Tegen het einde van de week zal de afbraak wellicht klaar zijn”, zegt schooldirecteur Kim Alewaters. “Natuurlijk is dit een stukje geschiedenis dat verdwijnt, maar nog veel langer in de paviljoenen blijven was geen optie. Het beste was er af en in de winter kon het er koud en vochtig zijn.”

De ruimte die na de sloop vrij komt, zal deels worden ingenomen door de nabijgelegen tennisclub ’t Spui. Die heeft uitbreidingsplannen. Verder worden er bloemenweides voor spelende kinderen aangelegd.