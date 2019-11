Einde van een familiebedrijf, na 60 jaar: bakkerij Leysen is failliet



Kristof De Cnodder

05 november 2019

16u12 0 Lier De in Lier bekende bakkerij Leysen – een familiebedrijf met een traditie van meer dan zestig jaar - werd failliet verklaard. Leysen had winkels in de Paul Krugerstraat en aan de Mechelsesteenweg. In Lier en deelgemeente Koningshooikt blijven er nu nog slechts tien warme bakkers over.

Eind oktober sprak de handelsrechter in Mechelen het faillissement uit van de Lierse brood- en banketbakker Leysen. Aan de twee vestigingen van de firma hangt sinds kort ook een affiche uit die het bankroet aankondigt. Leysen was jarenlang een begrip in de Pallieterstad. Het was oorspronkelijk de familie Vercammen die de zaak uit de grond stampte in de Paul Krugerstraat. Nadat dochter Hilda in 1958 huwde met Fons Leysen stapte Fons mee in de bakkerij. Na verloop van tijd werd Fons zaakvoerder. In die periode stond de man ook 24 jaar aan het hoofd van de Lierse Bakkersbond. Later opende Leysen tegenover het Heilig-Hartziekenhuis nog een tweede vestiging, met verbruikszaal. De laatste jaren runde zoon Georges het familiebedrijf.

Verkoop inboedel

Aan die lange bakkerstraditie is nu dus een eind gekomen. Curator van dienst is Elke Aerts. Via veilinghuis Jorisco werd intussen een online verkoop van de inboedel gestart. Tot en met 20 november kan u via Jorisco’s website bieden op de verschillende artikelen, waaronder een broodautomaat en een lot met bijna 13.000 ongebruikte broodzakken. Volgens de Lierse Bakkersbond zijn er na het bankroet van Leysen nog slechts tien warme bakkers over in Lier en Koningshooikt. Ter vergelijking: begin jaren 50 van de vorige eeuw waren dat er nog 42. Eén van die tien overgebleven bakkerijen, Steenackers aan de Antwerpsesteenweg, staat overigens over te nemen.