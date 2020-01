Eigenaar ‘t Hoeveke wil beschadigd restaurant slopen en nieuwbouw plaatsen op huidige parking Kristof De Cnodder

20 januari 2020

17u31 0 Lier De eigenaar van grillrestaurant ’t Hoeveke, tussen de Hoogveldweg en de ring in Lier, heeft een aanvraag ingediend om het pand volledig te slopen en op de huidige parking een nieuw horecagebouw op te trekken. ’t Hoeveke raakte in mei 2018 zwaar beschadigd toen een vrachtwagen de keuken binnen reed. Sindsdien is de bekende zaak dicht.

Op 23 mei 2018 reed een truck binnen in ’t Hoeveke. Bij het incident vielen gelukkig geen gewonden, maar er was wel heel wat materiële schade. Het restaurant moest zelfs worden gestut en sloot noodgedwongen de deuren. Begin vorig jaar lanceerde eigenaar Pascal Scheers plannen om ’t Hoeveke herop te bouwen, maar hij verkreeg niet de nodige vergunningen. Het feit dat het restaurantgebouw voor een stukje over de rooilijn stond – een historisch scheef gegroeide situatie - bleek een struikelblok. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) speelt met het idee om op termijn een breder, gescheiden fietspad aan te leggen in de Hoogveldweg en dan zou ’t Hoeveke in de weg staan.

Pascal Scheers kwam nu met een alternatief plan op de proppen. Bedoeling is om het bestaande gebouw volledig te slopen. Vervolgens moet er een nieuw restaurant verrijzen op de plaats waar nu de parking is (een paar meter achteruit, richting de ring). Op de benedenverdieping zijn een keuken, bar, restaurantgedeelte en een sanitaire blok voorzien. Op de eerste verdieping moet een bijkomende verbruikszaal komen. Op de tweede verdieping is plaats voor een vergaderzaal. Het openbaar onderzoek omtrent de aanvraag loopt nog tot 11 februari. In de weken nadien zal blijken of de aangepaste plannen nu wél groen licht krijgen van de stad.