Effectieve celstraf voor weerspannigheid TVDZM

02 oktober 2019

08u00 0 Lier De rechter in Mechelen heeft Bianca M. schuldig bevonden aan weerspannigheid. De vrouw uit Lier kreeg een celstraf van vier maanden effectief opgelegd.

De feiten dateren van 26 maart 2018. Op dat moment stond M. geseind. Wanneer de politie haar wilde arresteren en meenemen naar het politiekantoor, ging het mis. De vrouw begon zich ter verzetten en zich agressief op te stellen. Niet alleen stribbelde ze tegen, ze haalde ook uit naar enkele politie-inspecteurs. Een ervan liep verwondingen op en was een tijdje werkonbekwaam. De verdediging ontkende de feiten niet op zitting maar vroeg enige mildheid. Volgens de advocaat van M. zijn er enkele psychische problemen waarvoor begeleiding nodig is. “En geen gevangenisstraf”, klonk het. De rechter ging daar niet op in. Onder meer omdat de vrouw in het verleden ook al enkele keren werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Aan de agenten werd er in totaal een schadevergoeding toegekend van 750 euro, aan de stad lier een euro provisioneel. Op burgerlijke gebied werd er ook nog een deskundige aangesteld en gaat de zaak verder in januari 2020.