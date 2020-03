Effectieve celstraf voor brutale straatroof op schoolgenoot Tim Van Der Zeypen

18 maart 2020

12u45 0 Lier Lierenaar Adnan K. is vanmorgen door de rechtbank van Mechelen veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De jongeman werd schuldig bevonden aan een brutale straatroof.

Die roof vond in november 2018 plaats na een fuif. Na wat tumult op die fuif zetten de feiten zich buiten verder. Twee jongeren werden door K. en zijn vrienden tegengehouden en beiden moesten hun zakken leegmaken. Ze kregen ook klappen.

Naast de gsm en vijftig euro werd er ook nog een riem gestolen van een van de jongeren. “Eens die spullen waren afgenomen, sloeg de beklaagde zijn slachtoffers nog meermaals met de gestolen broeksriem van het slachtoffer”, zei procureur Lieselotte Claessens.

Minderjarigen

Een van de slachtoffers was de schoolgenoot van een van de verdachten. Op basis van een persoonsbeschrijving kon de politie hem en zijn kompanen identificeren en arresteren. K.’s kompanen waren nog minderjarig en verschenen al voor de jeugdrechter.

K., als enige meerderjarige, moest zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Hij kwam niet opdagen. Vandaag werd hij bij verstek veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden gekoppeld aan een geldboete van1.600 euro.

Aan een van de slachtoffers werd er een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 3.500 euro. Aan de andere werd er een provisionele schade berekend van één euro provisioneel. Of K. in beroep gaat tegen de beslissing is nog niet bekend.