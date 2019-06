Eerste steen nieuwe KMO-zone is gelegd: Bollaarpark gaat plaats bieden aan tachtig bedrijven Kristof De Cnodder

10 juni 2019

09u11 0

Vakenderveld: zo gaat de straat heten die de nieuw te bouwen KMO-zone Bollaarpark in Lier moet ontsluiten. De straatnaam werd bekend gemaakt tijdens de officiële eerstesteenlegging van het project.

Projectontwikkelaar Futurn gaat de komende jaren een KMO-zone met plaats voor een tachtigtal ondernemingen ontwikkelen tussen de Bollaar- en de Mallekotstraat. Een voormalig militair domein van ongeveer zes hectare groot krijgt op deze manier een nuttige invulling. De oplevering van de eerste bedrijfsgebouwen wordt eind dit jaar verwacht.

“Deze omvorming van een vervallen site naar een modern bedrijfspark is een absolute meerwaarde voor onze stad”, aldus schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “Lokale bedrijven kunnen zich hier verankeren en nieuwe initiatieven vinden er ruimte. Ongetwijfeld zullen heel wat stadsgenoten in de toekomst werk vinden in Bollaarpark.”

Meer info is terug te vinden op www.futurn.be. Geïnteresseerden kunnen ook een mail sturen naar laure@futurn.be