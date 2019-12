Eerste ploeg Lyra-Lierse gaat met de billen bloot voor goed doel Kristof De Cnodder

19 december 2019

14u04 1 Lier De eerste ploeg van voetbalclub Lyra-Lierse is goed bezig in de derde amateurklasse en toont zich nu ook van haar beste kant naast het veld. De spelers van de A-kern poseerden immers voor een stijlvolle naaktkalender, die ze dezer dagen verkopen ten voordele van de vzw De Lier.

Het idee voor de naaktkalender werd eerst half lachend gelanceerd door assistent-trainer Pascal Verheyen, die tevens hobbyfotograaf is. “Pascal wist dat een andere voetbalploeg al eens iets soortgelijks had gedaan voor een goed doel en wierp het idee in de groep”, zegt Lyra-Lierses kapitein Elio Balbi. “Nadat we er allemaal eerst eens goed over hadden nagedacht, besloten we om er voor te gaan. Pascal zette ons voor de lens en anderhalve week later was onze kalender klaar.”

Het collector’s item – er werd slechts een tweehonderdtal exemplaren gedrukt – is sinds afgelopen weekend te koop tegen twintig euro. De opbrengst van de verkoop gaat naar vzw De Lier, een plaatselijke organisatie die zich inzet voor mensen met een mentale beperking. “Intussen brachten we al meer dan de helft van onze kalenders aan de man”, geeft Elio Balbi nog mee. “Nu zaterdag proberen de rest te verkopen op de kerstmarkt die in het jeugdcentrum van Lyra-Lierse wordt georganiseerd.” Geïnteresseerden kunnen ook een kalender reserveren door te mailen naar eersteploeglyralierse@hotmail.com.