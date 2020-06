Eerste Memorial Marieke Vervoort jaartje uitgesteld omwille van coronacrisis Kristof De Cnodder

20 juni 2020

13u51 1 Lier De allereerste editie van de Memorial Marieke Vervoort – een atletiekmeeting voor andersvaliden in Lier – is afgelast. Dat meldt atletiekclub Lyra, die de herdenkingswedstrijd zou organiseren. Reden voor de annulatie: de coronacrisis.

Begin dit jaar maakte AC Lyra bekend dat men op zaterdag 3 oktober een eerste Memorial Marieke Vervoort op poten zou zetten. De bekende en succesvolle rolstoelatlete uit Diest was jarenlang lid van Lyra. Op 22 oktober 2019 overleed ‘Wielemie’ en bij Lyra wou men de herinnering aan Marieke levendig houden.

“Na overleg met het stadsbestuur hebben we zopas besloten om de eerste editie van de memorial uit te stellen naar het najaar van 2021”, laat Gery Follens van AC Lyra weten. “De beperkingen die ons worden opgelegd in het kader van de coronaproblematiek zouden er toe leiden dat het een herdenking in mineur zou worden. Dat wilden we absoluut vermijden. Vandaar dat we alles een jaar opschuiven.”