Eerste Indisch restaurant in Lier opent de deuren: “Coronatijd of niet, we konden niet langer wachten om droom waar te maken” Kristof De Cnodder

09 oktober 2020

20u26 1 Lier De Lierse Grote Markt heeft er een nieuwe eetgelegenheid bij. Op de plaats waar tot voor kort wijnbar Per Tutti was gevestigd, opende nu het Indische restaurant Indian Palace de deuren. “Coronatijd of niet: we konden niet langer wachten om deze droom waar te maken”, zeggen uitbaters Ranjit (38) en Kewal (48) Singh.

Eind augustus hield Per Tutti na vijf jaar op te bestaan. Een dikke maand later heeft het pand op de Grote Markt alweer een nieuwe bestemming gekregen. De uit India afkomstige Ranjit en Kewal Singh (geen familie van elkaar) baten er voortaan Indian Palace uit.

“Kewal woont al 25 jaar in België, ikzelf elf jaar”, vertelt spreekbuis Ranjit. “Allebei hadden we al een onderneming in Lier, weliswaar in een totaal andere branche. Zo heeft Kewal een nachtwinkel in de Rolwagenstraat, terwijl ik een carwash run aan de Kesselsesteenweg. Nu stappen we dus samen in de horeca. Ook in die sector hebben we al enige ervaring, zij het als werknemer en niet als patron. Zelf een restaurant beginnen was lang een droom. We zijn blij dat we die nu konden waar maken.”

Ongeduld

“We waren al twee jaar op zoek naar een geschikte locatie in Lier”, gaat Ranjit verder. “Nu hebben we die eindelijk gevonden. En hoewel het door de coronatoestand momenteel niet evident is voor de horeca hebben we toch niet getwijfeld. We popelden echt van ongeduld. Mits wat organisatie gaat het trouwens wel loslopen.”

Ranjit en Kewal vonden overigens het gat in de markt, want tot nu toe was er nog geen Indisch restaurant in Lier. “Ik hoop dat heel wat mensen ons komen ontdekken”, besluit Ranjit. “Overigens staat Indisch eten niet automatisch gelijk aan pikant eten. Klanten kunnen zelf aangeven of ze voor milde of pikante gerechten gaan.”

Meer info op www.indianpalace.be.