Een lief zoeken en tegelijk het goede doel steunen? Het kan tijdens speeddate JCI Lier Kristof De Cnodder

14 januari 2020

20u07 0 Lier Junior Chamber International (JCI) Lier organiseert op vrijdag 14 februari (vanaf 19.30 uur) een speeddate ten voordele van de vzw Armen TeKort. Maximum twaalf vrouwen en twaalf mannen kunnen deelnemen.

JCI Lier wil Valentijnsdag dit jaar niet zomaar voorbij laten gaan. De non-profitorganisatie die jonge lokale ondernemers samenbrengt, organiseert met Valentijn een speeddate in koffiebar Cabane (Berlaarsestraat 34 in Lier). Twaalf vrouwen en twaalf mannen tussen 25 en 30 jaar kunnen zich tot en met 10 februari inschrijven via www.jcilier.be. De deelnameprijs bedraagt 25 euro.

De opbrengst van de avond gaat trouwens naar een goed doel: de vzw Armen TeKort. Deze vereniging zet zich in tegen (kans)armoede.