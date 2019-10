Duo staat terecht voor twee inbraken bij apothekers TVDZM

07 oktober 2019

14u00 0 Lier Twee Roemenen riskeren een celstraf van achttien maanden effectief voor twee inbraken in een apotheek. Opmerkelijk: beide apothekers liggen op een afstand van ruim tweehonderd meter van elkaar.

Een van de apothekers stond zo’n vier maanden geleden plots oog in oog met een inbreker. Die was de slaapvertrekken van de apotheker binnen gedrongen via een raam op de tweede verdieping. Er werd alarm geslagen en de politie werd verwittigd. De dief sloeg op de vlucht maar op basis van een persoonsbeschrijving, kon de politie in de buurt een verdachte identificeren.

Wat verder in de buurt werd overigens een tweede verdachte staande gehouden aan een wagen. In die wagen werd een zak met muntstukken gevonden. Het ging volgens openbaar aanklaagster Nele Van Looy om zo’n 235 euro. “In een portefeuille werden er ook nog voor 600 euro aan bankbiljetten aangetroffen”, aldus aanklaagster Van Looy.

Tweehonderd meter

De aangetroffen geldsom kon door de speurders van de politie worden gelinkt aan de diefstal van de inhoud van een kassa van een tweede apotheker in Lier. Een die op een afstand van zo’n 200 meter verder ligt dan de eerste apotheek. Op basis van voetafdrukken, camerabeelden uit de buurt en de ANPR-camera’s in het stadscentrum kon het parket de twee linken aan de inbraken.

Nog volgens het openbaar ministerie was er sprake van een derde verdachte, maar die kon tot op heden nog niet worden getraceerd. Tijdens hun verklaringen aan de politie ontkende het duo de inbraken en vertelde ze de speurders dat ze enkel op de vlucht waren geslagen omdat ze drugs waren gaan kopen.

Het parket vorderde maandag celstraffen van achttien maanden effectief en een boete die kan oplopen tot 1.600 euro. Tot pleiten kwam het nog niet. De zaak wordt volgende week voortgezet, zodat de advocaten van de Roemenen wel kunnen pleiten.