Duo schuldig aan zware vechtpartij in Pitazaak waarbij veertiger blijvende letsels aan overhield Tim Van der Zeypen

03 oktober 2019

12u50 0 Lier De rechter in Mechelen heeft twee mannen schuldig bevonden voor een zware vechtpartij in een Lierse Pitazaak. Aan het slachtoffer (43) werd een schadevergoeding toegekend van enkele tienduizenden euro's. Hij ondervindt nog dagelijks last van de feiten. De twee daders kwamen er vanaf met een enkelvoudige schuldigverklaring.

De rechter hield in haar beslissing donderdagochtend dus rekening met het feiten dat de zware vechtpartij zo’n 4,5 jaar geleden plaatsvond. Toen werd de 43-jarige man zwaar aangepakt in een Pitazaak. De hulpdiensten troffen de man bloedend en buiten bewustzijn aan op straat. In het ziekenhuis zweefde de veertiger tussen leven en dood. Na enkele dagen ontwaakte hij uit zijn coma maar de letsels hadden een permanente schade aangericht.

“Met een klap werd mijn toekomst mij ontnomen”, zei hijzelf op zitting vorige maand. “Ik was een sportieveling maar nu kan ik amper voetballen met mijn zoon. Ik had een goede job maar kan nu niet meer gaan werken. Ik heb zelfs mijn rijbewijs moeten inleveren omdat ik niet meer kon rijden omwille van de epilepsie-aanvallen.” De man uit Wommelgem stelde zich dus burgerlijke partij, vroeg en kreeg een schadevergoeding.

4,5 jaar geleden

De twee beklaagden werden dus schuldig bevonden door de rechters. Alleen kregen ze geen straf opgelegd en kwamen ze er vanaf met een enkelvoudige schuldigverklaring. “In ons beraad hebben we onder meer rekening gehouden dat de feiten 4,5 jaar lang geleden gebeurden en dat beklaagden gedurende die hele tijd geen nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd”, aldus Mechels rechter Jessica Bourlet.

Of de twee mannen hiermee tevreden zijn, is niet geweten. Begin september gingen ze nochtans vol voor de vrijspraak. Op basis van twijfel. “Er is geen zekerheid over wat er die avond exact gebeurd is. Bovendien kan hier ook wel iets gezegd worden over uitlokking. Zij werden zelf eerst uitgedaagd", aldus meester Frédéric Thiebaut. De rechtbank volgde die redenering niet.

De verdediging heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. Of zij dit zullen doen, is nog niet bekend.