Duo riskeert tot twee jaar cel voor brutale overval op uitbater van zonnebank Tim Van der Zeypen

02 oktober 2019

16u00 0 Lier Twee mannen stonden woensdag terecht voor een brutale overval op de uitbater (57) van zonnecenter Apollo. Een van de daders sloeg hem bewusteloos, de andere trapte drie keer hard tegen zijn hoofd. Ze riskeren een celstraf van twee jaar.

Zo’n twee jaar geleden trof een kennis van de uitbater hem aan in zijn zonnecenter langs de Berlaarsestraat in het centrum van Lier. De hulpdiensten werden erbij gehaald en de vijftiger werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verkeerde hij lange tijd in levensgevaar. “Dokters vertelden hem achteraf dat het niet veel had gescheeld of hij had er niet meer geweest”, stak meester Nick Heinen van wal.

Hij verdedigde woensdag de vijftiger op zitting en benadrukte meermaals de ernst van de feiten: “Niet enkel was zijn neus gebroken. Mijn cliënt liep ook meerdere bloedingen op in de hersenen.” De zaakvoerder overleefde de aanval maar ondervindt nog steeds problemen. Zo is hij blijvend invalide en kampt hij sindsdien met het probleem om uit zijn woorden te geraken. De vijftiger vroeg een schadevergoeding van ruim 10.000 euro.

Knock-out

Ook het parket tilde zwaar aan de feiten. Het kon de twee identificeren op basis van camerabeelden en probeerde na hun arrestatie alles te reconstrueren. Zo hadden de twee beklaagden hun latere slachtoffer op café ontmoet, samen enkele pinten bier gedronken en hem vervolgens achtervolgd tot bij hem thuis. Daar vond vervolgens een heftige ruzie plaats tussen de drie waarbij hoofdbeklaagde Ronnie M. de vijftiger knock-out sloeg.

“Zijn kompaan Rocco A. trapte het slachtoffer, dat op dat moment al op de grond lag, vervolgens een drietal keer op het hoofd”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. “Na de klappen werd er nog een portefeuille met een duizendtal euro in, een televisietoestel en een vuilniszak buit gemaakt.”

De Mechelse procureur stelde zich woensdag op zitting wel de vraag of de twee de intentie hadden om een diefstal te plegen of het om een gelegenheidsdiefstal ging. Tegen beiden werd in ieder geval een effectieve gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 200 euro gevorderd.

Vrijspraak

Rocco A. liet woensdag verstek gaan, kompaan Ronnie M. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Die ging ook vol voor de vrijspraak. Volgens de verdediging werden de twee uitgenodigd door de 57-jarige zaakvoerder van het zonnecentrum en was er dus geen sprake van een achtervolging en geplande diefstal. “Kort voor de feiten was er wat tumult in het café waar ze elkaar hadden leren kennen. Mijn cliënt is toen uitgenodigd om iets te komen drinken bij de tegenpartij thuis”, stelde meester Eric Boon vast.

Nadat daar de discussie was geëscaleerd , werd M. volgens zijn advocaat plots geconfronteerd door een vechtpartij op het gelijkvloers van het zonnecentrum. “Mijn cliënt heeft die nog proberen te ontmijnen”, zei meester Boon. “Maar nadat hij zelf werd geslagen, heeft hij gereageerd. Een slag. Maar wel een waarbij de tegenpartij is gevallen en in slaap gevallen. Meer niet. Voor de andere slagen is mij cliënt niet verantwoordelijk.”

De zaak werd in beraad genomen. Een vonnis volgt binnen de maand.