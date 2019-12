Duik mee naar een pakje in zwembad De Waterperels Kristof De Cnodder

30 december 2019

11u19 0 Lier Voor het derde jaar op een rij organiseert zwembad Lago De Waterperels in Lier een zogenaamde Pakjesduik. Op donderdag 2 januari kunnen zwemmers op de bodem van het verwarmde buitenbad een cadeaupakket vinden.

“Iedere deelnemer komt naar boven met een verrassend cadeau, zoals een individueel toegangsticket voor het zwembad, een tienbeurtenkaart, een bon voor een duikinitiatie of een tof gadget”, vertelt centrummanager Evi De Herdt van De Waterperels. De Pakjesduik start om 19 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. Vanaf 20 uur zijn er ook hapjes voorzien om de bezoekers extra in de watten te leggen.