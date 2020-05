Dubbel zo snel in zone dertig, 116 kilometer per uur op Lierse ring Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

15u25 0 Lier De politie van Lier heeft de afgelopen weken verschillende snelheidscontroles georganiseerd in zowel Lier als in Koningshooikt. In totaal werden 3.669 chauffeurs gecontroleerd. “Hiervan reed zo’n acht procent of maar beter 290 chauffeurs te snel”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven.

Er werden ook enkele extreme snelheidsduivels betrapt. Zo werd in Koningshooikt een chauffeur geflitst aan 68 kilometer per uur in een zone 30. Dat is maar liefst dubbel zo snel als maximaal toegelaten. De chauffeur mag zich binnenkort aan een proces-verbaal en een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. Hij riskeert naast een geldboete ook nog een bijkomend rijverbod.

Op de Ring van Lier (R16) werd er dan weer een autobestuurder geflitst die 116 kilometer per uur reed. Ook hij mag zich aan een gepeperde boete verwachten. “Ook nu blijven regelmatig snelheidscontroles uitvoeren”, besluit politiewoordvoerster Derboven. “Verkeersveiligheid blijft ook in deze tijden belangrijk.”