Dubbel feest voor bistro Het Looks: zaak sluit lockdown af en mag vijf kaarsjes uitblazen Kristof De Cnodder

15 juni 2020

20u04 0 Lier Bistro Het Looks gaat donderdag opnieuw open na de coronalockdown en dat is dag op dag vijf jaar nadat de horecazaak in de Ros Beiaardstraat van start ging. “Voor de gelegenheid haalde ik het menu van de openingsperiode nog eens boven”, zegt uitbaatster Anja Vlaeymans.

Bij Het Looks heeft men iets langer gewacht om de horecalockdown af te sluiten. “Enerzijds om onszelf rustig de tijd te geven om alles coronaproof te maken, anderzijds omdat we het wel mooi vonden om uitgerekend op onze vijfde verjaardag een nieuwe start te maken”, legt Anja Vlaeymans uit. “Ik ben in onze archieven eens gaan zoeken met welk menu we indertijd begonnen. Daarmee gaan we nu ook hervatten: een beetje een symbolische daad.”

Wegenwerken

Tot nader order wordt het cafégedeelte van Het Looks ingepalmd door het restaurantgedeelte. “Kwestie van de capaciteit voor onze eters min of meer op peil te houden en tegelijk de regels omtrent social distancing te respecteren”, aldus nog zaakvoerster Anja. “De voorbije weken overbrugden we door – samen met onze collega’s van restaurant In Den Draaiboom – afhaalmaaltijden aan te bieden. Dat draaide eigenlijk best goed. De take-away blijft dus bestaan. We hebben het nu toch in onze vingers. Hoe dan ook blijven we hoofdzakelijk aan de slag gaan met lokale en seizoensgebonden producten.”

Andere jaren sluit Het Looks in de zomer twee weken, maar nu zal dat niet het geval zijn. “Ondanks het succes van de afhaal, hebben we nog altijd iets goed te maken. Bovendien staan er in het najaar in de buurt wegenwerken op het programma. Het is afwachten welke impact die zullen hebben op onze omzet”, besluit Anja Vlaeymans.